Türkiye Gazetesi

Bursa'da saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ

Yaralılardan birinin diz kapağının koptuğu, otobüsün sağ tarafında bulunanların ağır yaralandığı bilgisi edinildi. Kaza sonrası Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olay yerine gitti. Olayın kaza değil, cezaevi aracına yönelik yapılan bir bombalı saldırı olduğu düşünülürken olay yeri inceleme polisleri, olayı aydınlatmaya yönelik şarapnel parçaları arıyor.

1 ŞEHİT 4 YARALI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 personelin şehit olduğunu belirterek, "1'i ağır 4 yaralımız var. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Bütün güvenlik kameraları inceleniyor. Başka yaralımız yok" dedi. Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerinde geniş çaplı araştırma yapıyor.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Edinilen bilgilere göre olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat, otobüste 30'a yakın kişinin bulunduğunu belirtti. TGRT Haber'e konulşan Canbolat, güzergah üzerinde bulunan bir ağaç dibine yerleştirilen bombanın infilak ettirildiğini açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu:"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

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