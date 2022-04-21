Türkiye Gazetesi

Bursa’da 31 Ekim 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

171 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak (23), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

Bursa’da feci kaza: Sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler Bursa’da kontrolden çıkan et yüklü kamyon önce bariyerlere daha sonra da trafik tabelaların direğine çarptı. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu çarpmanın etkisiyle araçtan fırlarken kamyonun yatak kısmında bulunan iki kişi alev alan kamyonun içinde sıkıştıkları yerde can verdi.

Bursa'da faciadan dönüldü: Yayaların ihmali sonucu 9 araç birbirine girdi Bursa'da üst geçit yerine ana yoldan karşıya geçmek isteyen iki yaya 9 aracın birbirine girerek trafiğin kilitlenmesine neden oldu.