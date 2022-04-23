Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat Köprülü Konyan'da 24 yıldır rehberlik yapan 44 yaşındaki Şerafettin Kanmaz dün öğle saatlerinde iki kişiyi bota alarak gezdirmek istedi. Kanmaz, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle bottan suya düştü.

Botta bulunan diğer kişiler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANYON KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarına ailenin isteği üzerine köylüler de destek verdi. Gece saatlerine kadar yapılan çalışma sonrasında şahsın 2 kilometre aşağıda kanyon kenarında cansız bedeni bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, şahsın ölümü ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Ailesine mektup bıraktı, peşine düşen babası cansız bedenini buldu Ailesine mektup bırakarak ortadan kaybolan şahsın cesedi, babasının aramaları sonucu bulundu.

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