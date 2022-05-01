Türkiye Gazetesi

Kayseri'de otomobil şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var. Davut Ç. yönetimindeki 38 AG 043 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Hatice Ç. isimli kadın hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ile aynı araçta bulunan Kadir Ç, Remzi Muhammet Ç, Bilal Eymen Ç. ve Abdülmuttalib E. Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bingöl'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Bingöl'de gece yarısı kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza: 2 kadına araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Avcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araba çarptı. Feci kaza sonrası kadınalrdan biri öldü, diğeri yaralandı.