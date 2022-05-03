Türkiye Gazetesi

Önceki günlerde bayramda trafiğe çıkanlar için dikkatli ve tedbirli olmaları yönünden uyarılar yapılmıştı. Ancak tüm uyarılara rağmen bayramın birinci günü yani dün ve bugün peş peşe trafik kazaları meydana geldi. Antalya'da ise bir trafik kazasında yolda resmen can pazarı yaşandı.

Antalya Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkiinde,meydana gelen olayda H.S idaresindeki otomobil ile M.A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Toplam 7 kişinin yaralandığı kazada araç içerisinde bulunan yaralılar ise bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta can pazarının yaşandığı duble yolda yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Feci kazada yaralılardan sürücü ve araçta bulunan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

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