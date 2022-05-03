Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonuçlandı. Van’ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Başkale’den alınan hastayı Van il merkezine getirmek isteyen sağlık ekiplerinin yönetimindeki ambulans, Güzeldere Geçidi’nde yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada hasta, hasta refakatçisi ve 3 sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen başka ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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