Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde komşular arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırabilmek için çalışma başlattı. Kavga esnasında Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgayı ayıran polis ekipleri, olaya karışan 2 şahsı gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Evden çık' tartışması kavgayla bitti İstanbul Beyoğlu'nda daireyi tahliye etmesi istenen kiracı ve ev sahibi, birbirleri hakkında, darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.