Türkiye Gazetesi

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Polyak Sitesi kumsalında çekilen görüntüler yürek dağladı. Kıyıya vuran bir yunus bağlığı, can çekişe çekişe telef oldu.

Yetişkin bir yunus, kıyıya vurdu. Balığı gören vatandaşlar, durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kumsala gelen görevliler, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

3 SAATLİK MÜCADELENİN SONU HÜSRAN

İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan balık, Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü.

Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler, yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Olan biteni seyreden bazı vatandaşlar ise gözyaşı döktü. Yetkililer, balığın intihar ettiğini düşünüyor.

Kıyıya vuran zehirli denizanaları temizleniyor Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı. Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.

Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü, 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu İstanbul Eyüpsultan sahilinde birden fazla yunus balığının kıyıya vurduğunu gören vatandaş ekiplere durumu bildirdi. Yunusları inceleyen ekipler balıkları ölüm nedenlerinin araştırılması için laboratuvara gönderdi.