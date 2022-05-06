Türkiye Gazetesi

Bolu’da mahalle mezarlığından yol geçmesini engellemek isteyen vatandaşlar, iş makinelerinin altına yattı. Geniş güvenlik önleminin alındığı bölgede Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşen mahalle muhtarı, direnmekten vazgeçtiklerini söyleyerek çalışmaları izledi.

"YOLUN GEÇECEĞİ ALANDA KAYITLI MEZAR YOK"

Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı’ndan yol geçirilmesi yönünde Bolu Belediye Meclisi'nde 2016 yılında karar alındı. 6 yılın ardından çalışmaların başlatılması için nisan ayı meclis toplantısında karar yeniden gündeme geldi. Meclisten çıkan kararla birlikte Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yolun geçeceği alanda kayıtlı mezar bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlatmak için Çakmaklar Mezarlığı’na geldi. İş makinelerinin mezarlığa geldiğini gören Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ve mahalle sakinleri yol açma çalışmasını engellemeye çalıştı. Zabıta ekiplerinin yetersiz kaldığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların itirazına rağmen iş makinelerinin çalışma yapmak için hazırlandığı sırada bir vatandaş mezarlığın önündeki ağaçları sökmek için gelen iş makinesinin lastiklerinin altına yattı. Diğer vatandaşların uyarısıyla iş makinesi operatörü araçtan inerek çalışmayı durdurdu.

"O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yol açma çalışmalarını engellemeye çalışan mahalle muhtarı İsmail Candan’ı cep telefonuyla aradı. Candan’la görüşen Özcan, “Ekipleri oradan çekiyorum. Ama o yolu açmazsam, kararı uygulamazsam adam değilim” dedi. Candan ise, “Ben şimdi köylümü çekiyorum. Burası sana ait. Ben çekiyorum sen değil. Siz devam edin” şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmenin ardından Candan, mahalle sakinlerini iş makinelerinin önünden çekti. Ekipler ise, alınan güvenlik önleminin ardından mezarlık içerisinde yol açma çalışmasına başladı. Çalışmalar sırasında yol için açılan alanda kemiklerin çıktığı görüldü.

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