Türkiye Gazetesi

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi.

ANNENİN GÖZYAŞLARI

Ekipler tarafından gerekli araştırma başlatılırken, mahalleli de kendi imkanları ile sahil kenarları başta olmak üzere çevrede arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

6 gündür kayıp olan şahsın bulunması için anne Fadime Saat, görenlerin mutlaka jandarma ekiplerine haber vermesini isteyerek göz yaşı döktü.

SOSYAL MEDYAYA FOTOĞRAFLARINI ATTIK

Aileyi ziyaret eden Tömük Mahalle Muhtarı Yakup Boyalı, "Fadime teyzenin oğlu Mahmut Saat kaybolmuş, kaybolduğu içinde fotoğraflarını sosyal medyaya attık, jandarma araştırıyor, İnşallah yakın zamanda bulunur. Fadime teyzeye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah 'geçmiş olsun' deriz, bir yerde buluruz. Gören duyan kişiler varsa kolluk kuvvetlerimize haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.

SALI GÜNÜNDEN BU YANA KAYIP

Oğlunun salı günü kayıp olduğunu anımsatan anne Fadime Saat, "Burada 'anne' dediğini duydum, anahtarın yerini sordu, 'orada' dedim. Bir saat sonra geldim evde yoktu. Akşam oldu yok, sabah oldu yok, ertesi gün oldu yok. Soruşturduk araştırdık her tarafları, bulamadık. Karakolu bildirdim, arkadaşları bahçeleri aradı, dere kenarlarını, sahilleri tüm aradılar. Bekliyorum Allah'tan umut kesilmez. Yavrumun sağ bulunmasını bekliyorum. Her şey için hazırlıklıyım, yavrum için canımı bile veririm. Sabaha kadar uyumam, kapıya pencereye bakırım, dört yola giderim bakar gelirim" diye konuştu.

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