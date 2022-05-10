Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostankolu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şenel Yıldız (42) geçtiğimiz yıl ayı saldırısına uğramıştı. Ayının pençelerinden ayı ile güreş tutup kurtulan Yıldız medyada yer alınca gündem olmuştu. Köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yıldız, ayı saldırısından sonra beklemediği durumla karşılaştı. Yüksek ateş ve kusma belirtileri ile Reşadiye Devlet Hastanesine başvuran Yıldız’a, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yıldız, enfeksiyon servisinde tedavi altına alındı.

AYI BENİ BU KADAR YIPRATMAMIŞTI

Yıldız, ayının kendisini kene kadar hırpalamadığını belirtip, “Kaç gündür iyi olamıyorum. En azından ayı bu kadar beni yıpratmamıştı. Ayı elle tutulan gözle görülen bir mahluk. Kene biraz ufak geldi herhalde, göremedik. Bizi mahvetti. Hastanedeyim kaç günden beri, durumum bayağı kötüydü. Halsizlik, baş dönmesi, baş ağrıları ama şu anda iyiyim Allah'a şükür. Ayı saldırısında bu kadar sıkıntı yaşamamıştım. Bayağı bir korktum gerçekten ama bu daha kötü bir şey. Bir anda hastalığı Reşadiye’de keşfedemediler. Birkaç gün öyle kaldık. Tokat'a geldik işte bir arkadaşın sebebiyle. Burada da tedavi gördük şu anda iyiyim” dedi.

KENEYİ ELİMLE KOPARDIM

Hayvanların üzerine tutunan keneyi çıplak elle çıkardığını ifade eden Yıldız, “Kene, hayvanların üzerlerine yapışmıştı. Ben de elimle kopardım, aldım keneleri. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Yani keneye soktuğunu sadece Tokat Devlet Hastanesi'ne geldiğim zaman anladım yani kene olduğunu. Sağ olsun doktorlar hemen müdahale etti. 10 gün içerisinde müdahale edilmezse durum daha ciddi yerlere gidiyormuş. O yüzden biz de biraz daha erken tedavi başlanınca güzel oldu” diye konuştu.

KENE AYIDAN DAHA KUVVETLİ GELDİ

Keneyi hafife aldığını belirten Yıldız, "Kene ayıdan bize ayıdan kuvvetli geldi Biraz keneyi hafife aldık ama hafife alınacak gibi değilmiş. Yani boyu ebadı küçükte olsa da ayıdan değil keneden korkuyoruz. Ayıdan kesinlikle korku yok yani. Ayı zaten memleketi terk etti. Daha ayı yok şu anda ama kene çok. Keneyi yıldırma şansımız yok” ifadelerini kullandı

Uzmanından kene uyarısı: Dokunmadan acile gidin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbaharla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı, “Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz” dedi.

Kene vakaları artış gösterdi: Bu hatayı sakın yapmayın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ilkbaharla birlikte yeniden artış gösterdi, vakalar görülmeye başladı. Tokat, Sivas, Çorum, Yozgat, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Erzincan ve Erzurum kene popülasyonunun yoğun olduğu iller arasında. Artan vakalarla beraber Google’da kene nasıl çıkarılır, kene nasıl anlaşılır, kene nasıl bulaşır gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Uzmanlar ise keneye çıplak elle dokunulmaması gerektiğinin altını önemle çiziyor.