Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi Atatürk bulvarında meydana gelen olayda iddiaya göre sabah işe gitmek için dolmuştan inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Erkan’a U.T.’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sultan Erkan hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annelerini toprağa veren çocukların adalet arayışı sürüyor.

“YAVAŞ GELMİŞ OLSAYDI ANNEM KURTULABİLİRDİ”

Sultan Erkan’ın kızı Şerife Bayar acılarının halen büyük olduğunu belirterek, “Burası ölüm yolu gibi. Burası Fethiye’nin en eski okullarından birisi ve burada öğrencilerin de hayatı tehlikede. Benim annem burada kazada gitti yanında bulunan iki öğrenci var onlara da çarpabilirdi. Yaya geçidinden geçerken çarpılıyor ve metrelerce ileriye savruluyor. Sürücü okul yolunda yavaş gelmiş olsaydı annem kurtulabilirdi” diye konuştu. Yargılamanın yeniden yapılmasını istediklerini belirten Bayar, "Biz bu şekilde yargılama istemiyoruz. Anneler Günü geldi, bayram geldi ve bizler annemizi göremedik" diye konuştular.

MAHKEME KEŞİF TALEBİNİ REDDETTİ

Sultan Erkan’ın damadı Abdurrahman Bayar ise, "Araç, yaya geçidinde çarpıyor annemiz beş metre havaya fırlıyor ve 30 metre ileride düşüp hayatını kaybediyor. Mahkemede bizler kazaya sebep olan hususlar olduğunu belirtip keşif talebinde bulunduk mahkeme reddetti. Burası yaya geçidi ve öğrencilerin sürekli kullandığı yol, otomobil sürücüsü bu yolu her zaman kullandığını söylüyor. Neden bu kadar hız yapıyor anlamadık. Bize göre çelişkilerle dolu bir yargılama sürecindeyiz. İkinci mahkemede nerdeyse karar verilecek, bizi dinlemediler" ifadelerini kullandı.

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