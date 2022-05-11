Türkiye Gazetesi

Antalya'da yabancı uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Tıp öğrencisinin intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.45 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 4. kat dairesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 29 yaşındaki Ali Hassun'u eve gelen arkadaşları hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıp öğrencisinin intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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