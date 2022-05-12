İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Yukarı Çayır mevkiinde meydana geldi. 60 yaşındaki Mustafa Ekiz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
TRAKTÖR YAN YATTI
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yan yatan traktörün altında kalan Mustafa Ekiz, feci kazada can verdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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4 çocuk babasıydı... Traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 4 çocuk babası Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörde ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı.
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