Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava durumu tahmin raporunu yayımladı, 15 Mayıs hava durumu nasıl olacak diye merak eden ve pazar planı yapanlar için oldukça önemli olan 'hava durumu tahmin haritası'nı paylaştı.Bugün yurt genelinde Kıyı Ege, Trakya ve Batı Karadeniz hariç gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise yer yer toz taşınımı bekleniyor. İstanbul için çarşamba gününü işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklıkların düşeceğini belirterek İstanbulluları uyardı.

15 MAYIS HAVA DURUMU: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise yer yer toz taşınımı olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalması beklenirken, yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

28 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 il için sarı kodlu uyarı yayınladı ve bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İşte Meteoroloji'nin uyardığı iller: Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye

15 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

PROF. DR. ŞEN: TEHLİKE YARIN DA DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün Marmara (Trakya hariç), Ege, Batı ve Orta Karadeniz dışında diğer bölgelerde yağmur beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların batıda düne göre 1-2 derece azalacağını belirten Şen, doğuda ise 2-4 derece artacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, "Bugün öğleden sonra anadoludaki yağışlar kuvvetli. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi su baskınları yapabilir. Bu tehlike yarın da devam ediyor. Yağış alan yerlerde sıcaklık 3-4 derece azalıyor. Trakya'da yağmur İstanbul'da bulutlanma var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI: SICAKLIK 16 DERECEYE DÜŞECEK

Marmara bölgesine yağmurun çarşamba akşamüstü geleceğini ve perşembeye de sarkabileceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sistemin getireceği yağış perşembeden itibaren anadoluda su baskınlarına neden olabilir (Çarşamba-Trakya, Perşembe-Afyon, Denizli, Konya, Yozgat, Sivas)" dedi.

Beklenen yağışın sıcaklıkları hissedilir derecede düşüreceğini belirten Prof. Dr. Şen, yine çarşamba gününü işaret ederek şu ifadeleri kullandı: Önümüzdeki çarşamba-perşembe günü gelecek serin ve yağışlı sistem sıcaklıkları hissedilir şekilde azaltacak. Ani sıcaklık düşüşleri atmosferde karışımı artıracağından gök gürültülü sağanak yağışları oluşturur. Bu da su baskınlarını oluşturabilir. İstanbul'da sıcaklık 16 dereceye düşer."

18 Mayıs Çarşamba hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Meteoroloji harita paylaştı: Sağanak geri dönüyor (14 Mayıs hava durumu) Meteoroloji 14 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı, hafta sonu hava nasıl olacak belli oldu. Marmara'nın güneydoğusu, Ege ve İç Anadolu'nun iç kısımları, Batı ve Orta Karadeniz ile Antalya, Kars ve Gaziantep çevrelerinde gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın ise yurt genelinde sağanak beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da sağanak için tarih verdi, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı.