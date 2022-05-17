Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde dün yaşanan kazada olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli’nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Gümüşler Mezarlığı'na getirildi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde (DOSTEK) 10. sınıf öğrencisi olan Dereli, kılınan cenaze namazının ardından sevenleri gözyaşları içerisinde defnedildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Dün, akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Dereli, Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu. Feci kazada 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, plakasını düşüren sürücü ise kayıplara karışmıştı.

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