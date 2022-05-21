Türkiye Gazetesi

Son tabloya göre 24 saatte 129 bin 945 covid-19 testi yapıldı, 1017 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayılarının bugün binin altına düşmesi bekleniyor.

147 MİLYONDAN FAZLA AŞI UYGULANDI

Öte yandan hafta başında açıklanan verilere göre Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vakalar 1.500'e dayandı Türkiye'de son 24 saate 1.485 kişi korona oldu. Can kaybı da 4 olarak açıklandı.

Kuzey Kore’de rekor vaka sayısı Kuzey Kore’de yüksek ateş belirtisi gösteren Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 978 bin 230'a yükselirken hayatını kaybeden kişi sayısı 63’e yükseldi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 3 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi.