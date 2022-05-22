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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
22.05.2022 - 06:51 | Son Güncelleme: 22.05.2022 - 06:58
Türkiye Gazetesi
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler : otobüs,kaza,
863466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/863466.aspx
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