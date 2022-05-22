Türkiye Gazetesi

Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde Cansu-Mehmet Arslantaş çifti düğün için saatleri sayarken sağdıçlar tarafından damada çeşitli şakalar hazırlandı. Düğün öncesi iple araba çekmesi istenen damat Mehmet Arslantaş, ilk denemede başarılı olamayınca yine arkadaşlarından yardım alarak arabayı çekmeyi başardı.

“DAMAT ŞAKASI”

Bununla da kalmayan ‘damat şakası’ içi su dolu kova içindeki elmanın ağızla alınmasıyla devam etti. Damat Arslantaş, içi su dolu kovaya başını sokarak elmayı ağzıyla çıkarmayı başardı. Sonrasında damat Arslantaş’a önce baklava yediren sağdıçlar, ardından da acı biber yedirdi.

“YANDIM DÜĞÜN ZOR İŞ”

Yediği biber nedeniyle yanan damat Arslantaş, arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldı. Damat Arslantaş, “Yandım. Düğün zor iş” diyerek arkadaşlarına sitem etti. Düğün eğlencesi sonrası Cansu-Mehmet Arslantaş çifti, Gördes Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi.

Gelin damat birbirini yaktı, konuklar izledi Düğünlerini sosyal medyada paylaşan çift gündeme oturdu. Konfetilerin patladığını zanneden konuklar, gelin ve damadın birbirlerini yaktıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İnsanların şaşkın bakışları altında düğün alanına giriş yapan çiftin alevler içindeki videosu milyonlarca kez izlendi.