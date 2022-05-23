Türkiye Gazetesi

Arnavut ve Boşnak börekleri yaparak Türkiye’nin 81 ili ile ilçelerine hatta ünlülere bile satış yapan Çağla Tokay, bundan 6 yıl önce kızı Hatice Naz’a hamile kaldığını söyledi.

Tokay, hamileliği döneminde Arnavut ve Boşnak böreğine aşerdiğini ancak hiçbir yerde bulamadığını belirterek, “Böreğe bulamayınca internette araştırma yapıp kendim yapmaya başladım. Yaptığım börek çok sevilince herkesten talep gelince Seyhan Belediyesindeki işimden ayrılıp evde börek yapıp satmaya başladım. Aynı zamanda kendime hobi olarak bir de sosyal medya hesabı açtım. Buradan börekleri paylaşmaya başlayınca sipariş almaya başladım” dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL DE SİPARİŞ VERDİ

Tokay, herkesten talep gelince aşerip hobi olarak başladığım börekçiliğin kendisine meslek olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Sadece Adana değil Türkiye’nin dört bir tarafından sipariş almaya başladım. Ev artık ticarethaneye dönüşmüş, gece-gündüz uyku kalmamıştı. Ağrı’dan Van’a, İstanbul, Ankara her yerden sipariş gelmeye başladı. Başta Çağla Şıkel olmak üzere bir çok ünlü de sipariş vermeye başladı. Bu nedenle iş yeri açmaya karar verdim. “

5 KADINA İŞ VERİR OLDUM

Tokay, siparişlere yetişemeyince iş yeri açıp ‘hamur işi kadın işidir’ diyerek 5 kadına da iş verdiğini belirterek, “Benim amacım burada sadece para kazanmak değildi. Bir çok kadına örnek olup, çok sayı da kadına da iş imkanı sağlamaktı. Şimdi 5 kadına iş verir duruma geldim. Hamur işi kadın işi diyorum sadece kadın çalıştırıyorum” diye konuştu. Tokay, kızına aşerdiği için bir yola çıkıp iş yeri açtığından 5 yaşındaki kızını da yanından hiç ayırmıyor.