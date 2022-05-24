Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 28 yaşındaki Arzu P. eşi 32 yaşındaki Hacı P. içki içtiği ve sürekli eve sarhoş gelerek kendisini dövdüğü için sık sık tartışmaya başladı. Önceki gün içki içtikten sonra yine sarhoş olup eve dönen ve eşiyle tartışan Hacı P. Eşine şiddet gösterdi. Arzu P. şiddet görünce bahçedeki keserin sapıyla Hacı P.’yi darp etti. Daha sonra eşi Hacı P.’yi bacağından bıçakla yaraladı.

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Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Arzu P., adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Hacı P.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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