Türkiye Gazetesi

Marmaray’da kadın yolcularının fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu şahıs, suç üstü yakalandı. Kadının tepki göstermesiyle bir anda arbede yaşandı. O anlar ise cep telefonun kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

GİZLİCE ÇEKEREK ARKADAŞINA ATTI

Dün saat 17.00 sıralarında Gebze-Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonu'nda, yabancı uyruklu bir şahıs, yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.

“SİL O FOTOĞRAFI TERBİYESİZ”

Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince 'Fotoğrafımı çekmiş' diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

TRENDEN İNDİRİLDİ

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.