Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 28 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı, vatandaşlara sıcaklık uyarısı geldi. Hafta sonu bazı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar artacak, pazar günü ise mevsim normallerinin zirvesini görerek 30 dereceyi aşacak. Aydın'da ise sıcaklığın 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, "Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek" uyarısında bulunurken, sıcaklıklar İzmir’de 37, İstanbul’da 33, Ankara’da 32 dereceyi bulacak. Aydın’da ise termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

"EN SICAK GÜN YARIN"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Anadolu'da yerel yağışlar var. İstanbul açık 28 derece. Yarın 33 derece, hissedilen 36 derece. Sıcaklıklar Karadeniz kıyısı hariç ortalamanın 6-7 derece üzerinde olacak. En sıcak gün yarın (pazar)" uyarısında bulundu.

28 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 32°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 28°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 33°C: Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 29°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 29°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA 29°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 24°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 22°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı