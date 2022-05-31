Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi’nde oturan 85 yaşındaki M.B, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı oğlunun evini silahla bastı. Yaşlı adam, bahçeden eve doğru ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.B’nin geçen da tartıştığı gelini S..’nin ayaklarının üzerinden traktörle geçtiği ve yaraladığı öğrenildi.

Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaralayan 89 yaşındaki adam cezaevine gönderildi Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonla darp ederek yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılan 89 yaşındaki kayınpeder, savcılığın itirazı ile tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.