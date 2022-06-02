Türkiye Gazetesi

Tuzla'da korkutan bir yangın çıktı, alüminyum fabrikasındaki yagına çok sayıda ekip müdahale etti ve kısa sürede söndürüldü. Yayla Mahallesi Rüya Sokak'taki alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, Tuzla, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

İnegöl'de mobilya fabrikasında kazan patladı: Ölü ve yaralılar var Bursa’nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 5 olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise hastaneye kaldırıldı.