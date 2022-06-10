Türkiye Gazetesi

İzmir Bayraklı'ya bağlı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde oturan Ali İhsan K. (62), birkaç gün önce torununu parka götürdü. Çocuk oynarken kendisine havlayan köpekten korktu. Ali İhsan K. de köpeğin sahibi olan akrabası Yahya Köşek'e (61) kızdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Dün öğle saatlerinde yolda karşılaşan ikili, aynı konu yüzünden kavga etti. Öfkelenen Ali İhsan K, eve gidip silahını aldı, ardından sokak ortasında Yahya Köşek ile eşi Döngül Köşek (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) kurşun yağdırdı.

Hastaneye kaldırılan aile, kurtarılamadı. Zanlı ise gözaltına alındı. Yeğen Ömer K. "Yahya Köşek, üç dört gündür amcamın yolunu beklemiş, tehdit etmiş. Tekrar karşılaşınca olanlar oluyor" dedi.