Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Bülent Çelik, evinin yakınında bulunan dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı. Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyledi.

“NEDEN BÖYLE YAPTIĞINI BİLMİYORUM”

Neden böyle yaptığını bilmediğini söyleyen Demir, "Bu evin dış cephesini ve dekorasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı. Geçenlerde hayatını kaybetti. O örmüştü orayı. Dedik orayı açalım. Dedi ki hayır orası öyle kalsın. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" dedi.