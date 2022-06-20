Türkiye Gazetesi

Kısa süre önce eşinden boşanan Ü.D. isimli şahıs bir süredir annesi ile birlikte yaşadıkları evi içinde annesi birlikte ateşe verdi.

Motosikletinden bidonla aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra annesini evle birlikte yakan zanlının annesine sürekli şiddet uyguladığı da öğrenildi.

"ANNEMİ YAKTIM HADİ GİDİN KURTARIN"

Şahıs motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine ve eve döküp yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine “Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın” dediği öğrenildi.

Ağır yaralanan anne hastaneye kaldırılırken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis ekipleri de annesini evle beraber ateşe veren A.D. isimli zanlıyı yakalamak çalışma başlattı.

KOMŞULAR DEHŞETE KAPILDI

Kadını yanıklar içinde gördüğünü ifade eden Rozerin Kalkan çok korktuğunu belirterek, “Tesadüfen kardeşim cama çıktığında yangın olduğunu gördü. Ekipler geldikten sonra kadını bahçede yanmış bir şekilde gördük. Nefes bile almakta zorlanıyordu. Durumu çok kötüydü” dedi.

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