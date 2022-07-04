Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Silivri Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Tratışmada silahlar konuşunca çok sayıudakişi yaraklandı ve çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

10 KİŞİ BİRDEN YARALANDI

Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi.

Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesinde devam ediyor. Polis, Silivri Devlet Hastanesin önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri’de kaybolan engelli genç kız Samsun’da bulundu Silivri’de dün akşamdan bu yana kayıp olan engelli genç kız Samsun’da bulundu.

Silivri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor Son dakika haberine göre; Silivri'de bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivri'de aniden bastırdı! Ceviz büyüklüğünde dolu Silivri’de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarına sığındı.