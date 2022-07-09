Türkiye Gazetesi

Bilecik’te sel sularına kapılan anne hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Kuvvetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen'in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Bu esnada Asiye Bikmen (70) suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmen de hemen suya atladı.

TALİHSİZ KADININ CESEDİ BULUNDU

500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen’in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular. Asiye Bikmen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.

ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Köy muhtarı Murat Yüksel, bugün öğleden sonra şiddetli bir yağmurun bastırdığını söyleyerek, "Bugün köyümüzde yaşanan afet sonrası bir ablamızı kaybettik. Evinin kapısının önünde sel ablamızı alarak götürdüğü esnada bunu gören oğlu da hemen suya atlamış. 500 metre ileride Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşılırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Oğlunun acıdan bağırdığı için köylüler sesini duymuş ve bu şekilde ikisi de bulunmuş. Türkmen köyünün başı sağ olsun" dedi.

Sele kapılan kepçe bulundu, operatör hala kayıp Düzce'de sulara kapılan kepçe 16 saatlik çalışmayla dereden çıkarıldı. Operatör Okan Bayrak'a ise hala ulaşılamadı.

Zonguldak sele teslim oldu, AFAD mahsur kalanları botla kurtardı Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası dereler taştı, bir çok yer sel altında kaldı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kalınca binada mahsur kalanların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler bot yardımı ile vatandaşları kurtardı, o anlar böyle görüntülendi.