Türkiye Gazetesi

Geçt,iğimiz günlerde İstanbul Bağcılar'da ağaçlarda dolaştığı görülen maymun vatandaşları harekete geçirmiş ve ekiplere ihbarda bulunulmuştu. Olay yerine gelen ekipler uyuşturucu iğneytle maymun bayıltmış ve koruma altına alınmıştı.

İstanbul'un ardından bir maymunda İzmir'in Karabağlar ilçesinde görüldü.Reis Mahallesi'nde sokakta boynunda tasma olan ve başıboş halde gezen maymunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

MAKAK MAYMUNU KORUMA ALTINA ALINDI

Maymun, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Ağaçlarda gezerken görüldü: Bağcılar'da maymun şaşkınlığı Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymunu gören mahalleli şaşkına döndü. Ekiplere haber erilmesi üzerine gelen belediye ekipleri maymunu yakaladı.