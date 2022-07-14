Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bergama ilçesinde orman dışı otluk alanda yangın çıktı. Süt işleme tesisini tehdit eden alevlere 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca, 2 yangın söndürme uçağı yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başladı. Bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Ekipler, süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarfediyor.

İZMİR-ÇANAKKALE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın, otluk alanda büyümeye devam ediyor. Bergama'daki yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı.

Son dakika: Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın bir anda yayıldı. Alevlere havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı. Çeşme'den sonra bir ilçeden daha yangın haberi geldi. Bergama'da otluk alanda yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı.