Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritasını açıkladı, bugün sağanak beklenen iller belli oldu. Özellikle Doğu Karadeniz'de (Ordu ve Giresun'da kuvvetli olmak üzere) sağanak beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yurt genelinde sıcakların etkisini artıracağını belirtti. Uzman isimler ise Avrupa'da beklenen sıcak hava dalgasının 2033'tekinden daha etkili olacağını ifade ederek, sıcaklıkların Türkiye'de de hissedilebileceğini açıkladı.

"KIRMIZI ALARMA GEÇMEK GEREKEBİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ökten, Türkiye'de aşırı sıcakların 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti ve vatandaşları uyardı.

Avrupa'da Pazartesi gününden itibaren rekor kırarak çok sayıda ölüme sebebiyet vermesi beklenen sıcakların önce Balkanlara sonra da Türkiye'ye gelecek gibi göründüğünü belirten Ökten, "Bizde de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" dedi.

Ökten şu ifadeleri kullandı: "Temmuz sonu sıcaklar açısından çok sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklar balkanlardan gelecek. Genelde Libya'dan denizi aşarak veya Basra'dan gelirdi. Balkanlardan gelmesi nadir bir durum. Ardından aşırı yağışları da beraberinde getirme ihtimali yüksek.

Pazartesi ve Salı günü Avrupa yanarken İstanbul püfür püfür esecek. Kuzeyden kuzeyden. Rüzgar kuvvetli olacak. Hafta sonunu iyi değerlendirin. Cumartesi ve Pazar hafif rüzgar var...

Doğu Karadeniz'de en kuvvetli yağış Pazartesi günü. En kuvvetli yağışı alacak şehir Giresun. Yağış şiddetli. Tedbir almakta fayda var. Afetlik değil; fakat sıkıntı çıkartabilir. Giresun halkına duyurulur..."

"TÜRKİYE'DE AŞIRI SICAKLAR 23 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR"

"Aşırı sıcaklar öncesi üşümeye hazırlanın" diyen Ökten, özellikle Salı günü kuvvetli rüzgar ile birlikte havanın soğuyacağını belirtti.

"18 ve 19 Temmuz'da İngilizler sıra dışı 2 gün yaşayacak. 2003'ten bile daha güçlü sıcaklar etkili olacak" diyen Ökten, Türkiye için de tarih verdi. Ökten, "Türkiye'de aşırı sıcaklar 23 Temmuz'da başlıyor. Öncesindeki serinliğin tadını çıkarın. Önce üşüyeceğiz. Sonra da yanacağız" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz hava durumu tahmin haritası

16 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR: İZMİR'DE YANGIN UYARISI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından açıklama yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Köşger, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

80 bin kişi hayatını kaybetmişti... Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Sıcaklıklar 46 dereceyi görecek Perşembe gününden itibaren Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgasına değinen Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2003 yılında yaşananları hatırlatarak uyarıda bulundu. Şen, önümüzdeki günlerde Türkiye'de tatil yerlerinde de havanın sıcak ve güneşli olacağını açıkladı.