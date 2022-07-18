Türkiye Gazetesi

Yüksekova ilçesinde çekirge istilası görüldüğüne ilişkin ulusual basında haberlerin yayılmasının ardından Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, açıklama yaptı.

Açıklamada, “Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz çalışma sahası olan Yüksekova ilçesi Dedeler, Yoncalık, Çevreli, Vezirli, Kuruköy ve Aksu köylerinde teknik personel tarafından yerinde yapılan inceleme sonrasında bahse konu çekirgelerin dışarıdan gelen istilacı çekirgeler olmadığı, yerelde yaşayan ve her yıl bu dönemde ortaya çıkan çekirge çeşidi olup, söz konusu çekirge zararı ile ilgili her yıl düzenli olarak teknik personel tarafından tespitler yapılarak garsiyad alanlarında nif ve larva döneminde yoğunluğun olduğu yerlerde ilaçlama ve zehirli yem hazırlanarak mücadele yapılmaktadır. İlimiz Yüksekova ilçemizde haziranın ilk haftası müdürlüğümüzde çalışan teknik personelimiz tarafından garsiyad alanlarında nif ve larva dönemlerinde yapılan çekirge sürvey çalışmaları neticesinde çekirge zararlısına rastlanmış olup, popülasyon yoğunluğu ekonomik zarar eşiğinde olduğundan bakanlığımız çekirge ile mücadele programı çerçevesinde ilaçlama çalışması öncesi ilgili köylerde ilaçlı mücadele konusunda hayvan ve arı sahipleri ile köylülere bilgilendirmeler yapılarak gerekli tedbirleri almaları sağlanmıştır. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda bulaşık alanlarda kurumumuza ait 3 pülverizatör ile yapılan ilaçlı mücadele çalışmaları sayesinde çekirge zararı bertaraf edilmiştir. İlçe genelinde 90 litre ilaç kullanılarak 2 bin 250 dekar bulaşık alanda mücadele yapılmıştır. Mücadele sonrası garsiyad alanlarındaki çekirge popülasyonlarında ciddi azalmalar olmuş ve zarar veren çekirge popülasyunu zarar eşiğinin altına düşmüştür" denildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da çekirge istilası Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirge sürüsü istila etti.

Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Yeni çekirge istilası kapıda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika ülkesi Kenya'nın kasım ayında ikinci çekirge istilasına maruz kalabileceği uyarısı yaptı.