Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesine bağlı Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Muhammed E. idaresindeki otomobil ile trafikte seyreden başka bir sürücü arasında makas atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE VURDU

Birbirleriyle trafikte korna ve selektör ile tartışan sürücüler yol kenarında bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Araçlardan inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve yangın söndürme tüpüyle vurdu.

KAVGAYI BİBER GAZIYLA AYIRDI

Çıkan kavga sonucu Muhammed E. yaralanırken kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün biber gazı sıkmasıyla kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralanan Muhammed E.'yi olay yerinde yaptığı ilk mütdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Göl kurudu, işgal başladı! Fırsatçılar devlete ait arazide sahiplik kavgasına tutuştu Marmara Gölü Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından biriydi. Göçmen kuşlarada ev sahipliği yapan göl kuruduktan sonra bölgede izinsiz tarımsal faaliyetler başladı. Devletin arazisini sahiplenerek, zaman zaman izinsiz tarımcılık yapanlar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için jandarma komandolar bölgede devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.