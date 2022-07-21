Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile birbirine girdi, çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi ise yaralanarak hastanelik oldu. Alakuzu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında dün gece tartışma çıktı.

TAŞ VE SOPALARLA ÇATIŞTI

Bugün yeniden bir araya gelen taraflar arasında devam eden tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat C. (48), kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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