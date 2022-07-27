Türkiye Gazetesi

Avcılar Nalbant Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı.

EKİPLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Avcılar'da bir kişi yolda yürürken motosikletli saldırganlar tarafından öldürüldü İstanbul Avcılar'da bir kişi yolda yürüdüğü esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.