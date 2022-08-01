Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti. Bottaki 58 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

İstanbul'daki göçmen sayısı belli oldu: İşte son veriler! İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kentte yaşayan yabancı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İstanbul'da 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi.

İzmir'de 112 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Foça, Çeşme ve Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 112 düzensiz göçmen kurtarıldı.