Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününe dair (15 Ağustos 2022) hava durumu tahmin haritasını yayımladı, sağanak beklenen iller belli oldu. Meteoroloji, özellikle Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'nun batı bölgelerini sağanak için uyarırken, İstanbul'da beklenen sağanak için şimdiden alarma geçildi. AKOM ve İstanbul Valiliği vatandaşlara uyarılarda bulunurken, bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

15 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden de yarın beklenen kuvvetli sağanağa dair açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ANKARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği, yapılan meteorolojik değerlendirmeler sonucu kentin kuzey ve batı ilçelerinde yarın (15 Ağustos) sağanak beklendiği belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı mesajı yayımladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

17 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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