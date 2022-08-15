Türkiye Gazetesi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı Halk Plajı'nda yüzen vatandaşlar, bir kişinin suda hareketsiz durduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçirdiği belirlenen 47 yaşındaki Celal A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özgür G.

Sahildekiler, bir süre sonra bir kişiyi daha hareketsiz buldu. Yine ekiplere ihbar yapıldı. Bunun üzerine ekipler tekrar bölgeye yönlendirildi. Kayalıklar arasında hareketsiz yatan şahıs denizden çıkarıldı. Öldürğü tespit edilen kişinin, 43 yaşındaki Özgür G. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından savcılık talimatıyla bölgedeki bir araçta yapılan incelemede, Celal A. ve Özgür G'ye ait cep telefonları ile kıyafetler bulundu. Konya'dan geldikleri öğrenilen ikilinin arkadaş olduğu belirlendi. Tedavisi devam eden Celal A'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Celal A.

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