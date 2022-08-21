Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinin Üçyol mevkiinde meydana gelen 1 kazaya müdahale ederken 2. kazanın yaşanmasıyla Polis Memuru memuru Yahya Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Mardin Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Yahya Ergin 20.08.2022 günü ölümlü trafik kazasına müdahale esnasında vatandaşları uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun vatandaşların ve görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'deki kazada 2 şoför gözaltında, ihmal-kasıt incelemesi yapılacak Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini ve kazaya ilişkin iki şoförün gözaltına alındığını duyurdu.

Gaziantep’ren sonra Mardin’le sarsıldık! Görüntüler yürek yaktı Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mardin'de tır faciası! Ölü sayısı artıyor Gaziantep'teki feci kaza Türkiye'yi hüzne boğarken bir acı haber de Mardin'den geldi! Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 1 polisin de şehit olduğu öğrenildi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26 olarak açıklanırken, Mardin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazaya ilişkin şoförlerin gözaltına alındığı ihmal-kasıt incelemesi yapıalcağını açıkladı.