Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darp edildi.

TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI

Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi. Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı. Olay, mahkemeye intikal etti.

Gaziantep’te taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Valilik açıklama yaptı Gaziantep’te genç bir kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Taciz eden şüphelinin Suriye uyruklu olduğu iddiasına Vali Gül’den cevap geldi. Gül konuşmasında Ümit Özdağ’ı hedef aldı.