Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Dımbazlar Göleti'nin suyu, tabanındaki mağara girişinin yeniden açılmasıyla dakikalar içinde boşaldı. Yaklaşık 9 ay önce de benzer bir olayın yaşandığı göletteki suyun yer altından 1,5 kilometre ilerleyerek yeniden yüzeye çıktığı belirlendi. İlginç olay havadan görüntülendi.

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Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi'nde bulunan ve yöre halkının "Küçük Gölet" olarak adlandırdığı Dımbazlar Göleti'nde sabah saatlerinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Göletin tabanında yer alan ve yaklaşık 40 yıl önce içme suyunu kirlettiği gerekçesiyle taşlarla kapatılan mağara girişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden açıldı.

9 ay arayla aynı manzara! Sakaryada 40 yıllık sır: Göletin suyu bir anda boşaldı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Mağara ağzının açılmasıyla birlikte göletteki su dakikalar içinde yer altına çekildi. Yer altına süzülen suyun, köyün altından yaklaşık 1,5 kilometrelik doğal hattı takip ederek mahalle çıkışındaki dere yatağı ve pınardan yeniden yüzeye çıktığı belirlendi. Olayın ardından belediye ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yer altındaki suyun takip ettiği hatta ilerleyen süreçte herhangi bir çökme veya obruk riski oluşup oluşmayacağına yönelik değerlendirme yapıldı.

9 ay arayla aynı manzara! Sakaryada 40 yıllık sır: Göletin suyu bir anda boşaldı

"YAKLAŞIK 9 AY ÖNCE DE AYNI HADİSEYİ YAŞADIK"

Bölgede yapılan incelemelerin ardından konuşan Güven Mahallesi Muhtarı Davut Kanur, "İlçemizde ufak gölet adı altında değerlendirdiğimiz bir göletimiz var. Yaklaşık 9 ay önce bir daha açılmıştı kendi halinde. Yine aynı hadiseyi yaşadık. Sabah saatlerinde göletimiz kendi kendine boşaldı ve aktı. Belediye durumla ilgilenmekte. Umuyoruz ilerleyen zamanlarda yine dolar. Göletin olduğu yer ile aşağıdan çıktığı yer arasında bir buçuk kilometrelik bir mesafe var ama su akarken çok derinden gittiği için herhangi bir şekilde mahalleye zararı olmuyor. Bunun kontrollerini yaptık. Yine aynı yerden pınardan çıktı. Bu göletin altında bir mağara olduğu söyleniyor. Bu mağaranın içine girilmiyor çıkılmıyor. Sadece su yukarıdan girip köyün altından geçip aşağıda içme suyuna karışıyor. Bunun için burayı kapattırdık. Yaklaşık kapatılışı 40 yıl falan oldu" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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