Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü. Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor.

Yağış ve sis faciaya neden oldu! 3 işçi feci şekilde hayatını kaybetti Hatay’ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikap yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu ve 3 işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul kavrulurken Edirne'de yağış nedeniyle yollar nehre döndü Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar kalıcı değil! İmamoğlu haftasonunu işaret edip açıkladı: Vatandaşlarımızı uyaracağız İstanbul'da etkisini gösteren sağanak sonrası zor anlar yaşandı. AKOM ve AFAD'taa art arda uyarılar gelirken, İBB Başkanı İmamoğlu, haftasonunu işaret edip, sıcaklık uyarısında bulundu.