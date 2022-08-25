Türkiye Gazetesi

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen feci olayda Gürcistan uyruklu bir kişi, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında intihar etti. Olay ilçeye bağlı Kale mahallesinde yaşandı. Kimliği henüz öğrenşlemeyen Gürcistan uyruklu bir kişi, yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle biri kadın iki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

KAÇMAK İÇİN GİTTİĞİ SINIR KAPISINDA İNTİHAR ETTİ

Olay ardından Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden katil zanlısı burada bulunan park alanında cinayette kullandığı silahla intihar etti. Jandarma ekipleri iki ayrı olayla ilgili inceleme başlattı.

Damadı dehşeti yaşattı: Ekmek almaya gitmişti, kanlar içinde yere yığıldı İstanbul Sancaktepe’de vatandaş tartışma yaşadığı kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı. Ekmek almaya giden yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Damat olay yerinden kaçtı.

Cani baba dehşet saçtı: Eşini ve 3 kızını uyurken öldürdü Şırnak’ta İdil ilçesinde eşini ve 3 kızını uykuda oldukları sırada pompalı tüfekle vuran zanlı polise teslim oldu.