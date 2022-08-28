Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi, Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç.'nin elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babası 25 yaşındaki G.Ç.'ye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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