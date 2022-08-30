Türkiye Gazetesi

Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü

Ölen veya yaralanın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

TAG otoyolu çift yönlü trafiğe açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kısmı yeniden trafiğe açılırken ulaşım, yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.

TAG otoyolunda feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda tır ve otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.