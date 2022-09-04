Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta ailesi şehir dışında olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit, evinin balkonunda ölü bulundu. Çaycuma içesi Nihat Kantarcı (Seka) Caddesinde dün gece saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halit Buğra Yiğit balkonda bağırmaya başladı.

AKRABALARI BALKONDA CESEDİNİ BULDU

Kullandığı maddenin etkisinde olan genç daha sonra bileklerini kesmeye başladı. Ailesinin şehir dışında olduğu için cesedi sabah eve gelen akrabaları tarafından balkonda kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halit Buğra Yiğit'in balkonda cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

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