Türkiye Gazetesi

İzmir Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi'nde oturan H.T. koyunlarını otlatırken yanına bacanağı Ali Balcı (44) geldi. İkili arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. H.T. eline aldığı av tüfeğiyle bacanağına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Balcı, kanlar içinde yere yığılırken zanlı hiçbir şey yokmuş gibi kahvehaneye gitti.

Ali Balcı

Kendisine bir de çay söyleyen H.T, orada bulunanlara "Bacanağımı vurdum. Gidip bakın" dedi. Onun bu sözleri üzerine olay yerine giden kalabalık, Balcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan ihbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, 2 çocuk babası Balcı'nın öldüğünü belirledi. Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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