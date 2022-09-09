Türkiye Gazetesi

Taciz şüphelisi şahıs, iddiaya göre taciz ettiği kadının kocası ve akrabaları tarafından resmen öldüresiye dövüldü. Sancaktepe’de meydana gelen olayda, F.Y isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi.

ÖNCE ÇARPTI SONRA SÜRÜKLEDİ

Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti.

Taciz şüphelisi ağır yaralanırken, öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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